La Libia ha un nuovo premier, ma l’instabilità è dietro l’angolo (Di sabato 6 febbraio 2021) Fumata bianca, ma non troppo. Fosse un conclave, l’esito della votazione interna al foro di dialogo libico verrebbe annunciata da un fumo grigiastro, premonitore di incertezze e di non poche incognite. I delegati incaricati di scegliere i nomi per il nuovo governo e il nuovo consiglio presidenziale libico, organi che dovrebbero rimanere in sella fino InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 6 febbraio 2021) Fumata bianca, ma non troppo. Fosse un conclave, l’esito della votazione interna al foro di dialogo libico verrebbe annunciata da un fumo grigiastro, premonitore di incertezze e di non poche incognite. I delegati incaricati di scegliere i nomi per ilgoverno e ilconsiglio presidenziale libico, organi che dovrebbero rimanere in sella fino InsideOver.

