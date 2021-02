Juventus, Paratici: «Ora Pirlo conosce i suoi calciatori» (Di sabato 6 febbraio 2021) Fabio Paratici ha parlato prima di Juventus-Roma Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita del match di Serie A tra bianconeri e Roma. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 SVOLTA CON L’INTER –«Al di là della sconfitta terapeutica, avevamo vinto le precedenti quattro gare. È difficile vincerne 10 o 11 di fila. Il mister ha avuto il tempo necessario per sviluppare le sue idee. Ha conosciuto i giocatori e i giocatori si sono conosciuti tra loro. Essendo l’unica delle prima sette ad aver cambiato allenatore non abbiamo avuto tempo per fare le prove». CICLO DECISIVO – «Stasera ci sono 90 minuti molto difficili. La Roma gioca molto bene e sta facendo un percorso importante con un allenatore molto bravo e una dirigenza che ha porta giocatori nuovi e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Fabioha parlato prima di-Roma Fabio, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita del match di Serie A tra bianconeri e Roma. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 SVOLTA CON L’INTER –«Al di là della sconfitta terapeutica, avevamo vinto le precedenti quattro gare. È difficile vincerne 10 o 11 di fila. Il mister ha avuto il tempo necessario per sviluppare le sue idee. Ha conosciuto i giocatori e i giocatori si sono conosciuti tra loro. Essendo l’unica delle prima sette ad aver cambiato allenatore non abbiamo avuto tempo per fare le prove». CICLO DECISIVO – «Stasera ci sono 90 minuti molto difficili. La Roma gioca molto bene e sta facendo un percorso importante con un allenatore molto bravo e una dirigenza che ha porta giocatori nuovi e ...

