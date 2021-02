I 5 più grandi successi dei Guns N’ Roses scritti da Axl Rose | da Welcome To The Jungle a November Rain

Leggi su optimagazine

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ricordare i 5 piùdeiN’significa riepilogare uno dei capitoli più determinanti della scena hard rock a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90. La loro musica è peculiare per quell’apporto hair metal quasi nostalgico, se pensiamo che in quegli anni prese piede il grunge spodestando tutto.To The(1987)To Theè la classica partenza col botto: prima traccia del primo album Appetite For Destruction (1987) è una delle piùcontaminazioni tra groove e metal. Axlla scrisse dopo un incontro con un senzatetto a New York che gli disse: “You know where you are? You’re in the, baby. You gonna die!”. ...