Fragole | urla e minacce velate | il sabato di fuoco di Beppe Grillo per convincere il M5s a dire sì a Draghi

(Di sabato 6 febbraio 2021) Il colloquio tra il presidente incaricato Marioe la delegazione del M5s guidata daè stato il più lungo del primo giro di consultazioni. C’è da sperare, però, chenon abbia usato conlo stesso tono di voce adoperato durante il vertice preparatorio con i ministri uscenti e i gruppi parlamentari pentastellati. Un monologo durato 45 minuti, nel corso del quale a un certo punto ledel comico si sono sentite anche in strada, sotto le finestre della sala Tatarella di Montecitorio. Il tuo browser non supporta il tag iframe E pensare che la mattinata era partita con un lungo post sul suo blog, a metà tra il bucolico e il programmatico, dal titolo: In alto i profili. Da un lato «lesono mature», scriveva infatti ...

Ultime Notizie dalla rete : Fragole urla

Open

ma anche applausi e risate per le parole del garante M5S, arrivato a Roma proprio con l'... I tre governi tecnici nella storia della Repubblica: Ciampi, Dini e Monti 'Lesono mature. Le ...Suo marito la svaluta continuamente, leaddosso in maniera violenta, le attribuisce la 'colpa' ... Lavoro e basta, raccolgoe mando i soldi a casa. Spesso piango. Vorrei andare via, ma dove,...Show del fondatore del Movimento che urla per motivare i big durante il vertice. Di Maio: dimostreremo maturità e responsabilità istituzionale ...Nell'ultimo giorno delle consultazioni, Matteo Salvini supera le incertezze e apre a Mario Draghi: "Siamo a disposizione, non poniamo veti", ha detto il leader leghista al termine del colloquio con il ...