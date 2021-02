Draghi ingegnere del sistema e non un pilota automatico (Di domenica 7 febbraio 2021) Tutto si può dire del governo Draghi, se si farà, tranne che si tratti di un governo tecnico. I precedenti, nati sotto quella definizione, Ciampi, Dini, Monti sono tra i governi che hanno più inciso nella vita materiale del paese – vedi per esempio le pensioni – e quindi hanno fatto politica, nel senso più pregnante del termine. Nello stesso tempo troppo diverse sono le condizioni oggettive e soggettive per poter fare paragoni stringenti con quelle situazioni. Con Draghi abbiamo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 7 febbraio 2021) Tutto si può dire del governo, se si farà, tranne che si tratti di un governo tecnico. I precedenti, nati sotto quella definizione, Ciampi, Dini, Monti sono tra i governi che hanno più inciso nella vita materiale del paese – vedi per esempio le pensioni – e quindi hanno fatto politica, nel senso più pregnante del termine. Nello stesso tempo troppo diverse sono le condizioni oggettive e soggettive per poter fare paragoni stringenti con quelle situazioni. Conabbiamo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

FrancescoDAng67 : @PoliticaPerJedi Grillo e crimi da Draghi non si può sentire. È come se io discutessi con Leonardo da Vinci di inge… - UEInsider : @matteorenzi Basta ste buffonate da 4 soldi. Ma un mestiere vero lo hai mai avuto???? Non so, tipo quelli avuti da… - Raffael89656240 : @matteomatzuzzi Ma neanche Draghi è un ingegnere - Trenchap : Se, speriamo di no, Draghi fallisse potremmo provare con un incarico all'Ingegnere Vilfredo Pareto. - gattusdom : Allora Draghi è un tecnico, ma l'avvocato, il medico, l'ingegnere, il commercialista, l'architetto, il professore,… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi ingegnere Rocco e i suoi fardelli (di Gianluca Comin)

... da osservatori del mondo della comunicazione, non si può negare che Casalino, l'ingegnere ... La resistenza dei giallorossi: così il governo Draghi sta diventano un governo Ursula

Governo, Del Bono: "Draghi scelga il presidente dell'Anci"

Draghi pensi ad un ministero delle Autonomie locali e scelga come ministro il presidente dell' Anci "... Decaro, 50 anni, è un politico e ingegnere italiano, sindaco di Bari dal 2014, della città ...

Competenza e Governo del Paese: Non politici, non tecnici, ma persone di spessore ingenio-web.it Governo, Borghi: “Bisogna capire se Draghi lavorerà per l’Italia”

L'esponente della Lega: 'Se così fosse, sarebbe una grande notizia'. “Se lavorerà con la stessa efficacia con cui lavorava per loro, contro altri Paesi, tipo la Grecia o cose di questo tipo, potrebbe ...

Draghi sull'isola di Arturo: "Un'occasione per il M5s"

“Sono contento che il Movimento stia andando verso un accordo con Mario Draghi, e spero che alla fine lo faranno. Si tratta esattamente di quello che vogliono gli imprenditori o le piccole e medie imp ...

... da osservatori del mondo della comunicazione, non si può negare che Casalino, l'... La resistenza dei giallorossi: così il governosta diventano un governo Ursulapensi ad un ministero delle Autonomie locali e scelga come ministro il presidente dell' Anci "... Decaro, 50 anni, è un politico eitaliano, sindaco di Bari dal 2014, della città ...L'esponente della Lega: 'Se così fosse, sarebbe una grande notizia'. “Se lavorerà con la stessa efficacia con cui lavorava per loro, contro altri Paesi, tipo la Grecia o cose di questo tipo, potrebbe ...“Sono contento che il Movimento stia andando verso un accordo con Mario Draghi, e spero che alla fine lo faranno. Si tratta esattamente di quello che vogliono gli imprenditori o le piccole e medie imp ...