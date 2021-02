Covid in Campania, oggi 1.546 positivi e nove morti: l'indice di contagio torna all'8% ma aumentano ricoveri e terapie intensive (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo due giorni di salita, torna a scendere la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.546 positivi su 19.325 tamponi effettuati, 119 in meno di... Leggi su ilmattino (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo due giorni di salita,a scendere la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.546su 19.325 tamponi effettuati, 119 in meno di...

