Covid, focolaio al carcere di Carinola: 17 agenti penitenziari positivi (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto focolaio di Covid tra gli agenti della penitenziaria in servizio al carcere di Carinola, nel Casertano. Sono 17 i poliziotti risultati positivi mentre al momento non sarebbero emersi casi di positività tra i detenuti. Sono stati stati comunque praticati centinaia di tamponi; per molti l’esito non è ancora arrivato, per cui il numero dei positivi potrebbe crescere e coinvolgere anche la popolazione detenuta. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoditra glidellaa in servizio aldi, nel Casertano. Sono 17 i poliziotti risultatimentre al momento non sarebbero emersi casi dità tra i detenuti. Sono stati stati comunque praticati centinaia di tamponi; per molti l’esito non è ancora arrivato, per cui il numero deipotrebbe crescere e coinvolgere anche la popolazione detenuta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

greenMe_it : Covid, nuovo focolaio tra i visoni a Padova: bisogna fermare subito gli allevamenti (per sempre)… - TgrRaiToscana : Come previsto Chiusi sarà #zonarossa per una settimana. #focolaio #COVID19 con presenza di #variantebrasiliana e… - RobertoBurioni : La 'variante inglese', molto più contagiosa, richiede precauzioni ancora più rigorose. - AngelAzpeitia : Covid: nel Bresciano focolaio in paese, chiuse scuole | - occhio_notizie : Covid a Bitonto, tre anziani deceduti in una Rsa: 110 positivi -