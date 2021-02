Covid, “30mila morti per altre malattie trascurate” (Di sabato 6 febbraio 2021) “C’è un dato molto preoccupante: secondo l’Istat, l’Italia nel 2020 ha avuto circa 30mila morti in più rispetto a quelli attribuiti a Covid e a quelli attesi per le altre patologie”. Vittime silenziose, collaterali, di qualcosa che si consuma lontano dai riflettori. A lanciare l’allarme è Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, che all’Adnkronos Salute traccia un quadro di quelli che sono i pazienti che più hanno risentito dell’ondata di Covid-19 che ha travolto gli ospedali. “Questo dato ci preoccupa, perché può essere la conseguenza finale anche delle cosiddette malattie trascurate causa pandemia”. Le preoccupazioni dei medici si concentrano in particolare – ma non solo – su due famiglie di patologie, tumori e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 febbraio 2021) “C’è un dato molto preoccupante: secondo l’Istat, l’Italia nel 2020 ha avuto circain più rispetto a quelli attribuiti ae a quelli attesi per lepatologie”. Vittime silenziose, collaterali, di qualcosa che si consuma lontano dai riflettori. A lanciare l’allarme è Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, che all’Adnkronos Salute traccia un quadro di quelli che sono i pazienti che più hanno risentito dell’ondata di-19 che ha travolto gli ospedali. “Questo dato ci preoccupa, perché può essere la conseguenza finale anche delle cosiddettecausa pandemia”. Le preoccupazioni dei medici si concentrano in particolare – ma non solo – su due famiglie di patologie, tumori e ...

