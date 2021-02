Antonella Elia: “La malattia è sempre devastante, il mio essere donna è volato via” (Di sabato 6 febbraio 2021) Antonella Elia di nuovo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, era necessario per lei chiarire dopo i vari attacchi ricevuti. In una delle puntate del GF Vip ha rivelato di avere affrontato il cancro e oggi parla della malattia che in ogni caso è devastante, anche quando non si deve per fortuna affrontare la chemio. Antonella Elia è a Verissimo per difendere se stessa e per mandare un messaggio a tutte le donne. “Riusciamo ad essere quello che siamo anche se poi ce ne manca un pezzo di quello che siamo. Voglio che dalla mia rivelazione ne esca qualcosa di positivo” confida la Elia che è stata accusata di avere esagerato, che magari quello che ha vissuto non era la vera malattia che affrontano altre donne. “La malattia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 6 febbraio 2021)di nuovo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, era necessario per lei chiarire dopo i vari attacchi ricevuti. In una delle puntate del GF Vip ha rivelato di avere affrontato il cancro e oggi parla dellache in ogni caso è, anche quando non si deve per fortuna affrontare la chemio.è a Verissimo per difendere se stessa e per mandare un messaggio a tutte le donne. “Riusciamo adquello che siamo anche se poi ce ne manca un pezzo di quello che siamo. Voglio che dalla mia rivelazione ne esca qualcosa di positivo” confida lache è stata accusata di avere esagerato, che magari quello che ha vissuto non era la verache affrontano altre donne. “La...

