Ainett Stephens a Verissimo: "Mia madre e mia sorella sparite nel nulla" (Di sabato 6 febbraio 2021) La modella venezuelana si è raccontata a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin La modella Ainett Stephens nota per aver preso parte a "Chiambretti Night" e al programma "Mercante in fiera" ha raccontato per la prima volta particolari della sua vita privata a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. La ragione che l'ha spinta a raccontarsi è quella di dare forza alle famiglie che vivono gli stessi suoi problemi. La showgirl ha raccontato di come la sua vita sia cambiata dopo la sparizione di sua madre e sua sorella nel 2004 in Sud America presumibilmente rapite per essere derubate. E poi ha parlato della malattia di suo figlio Christopher, affetto da disturbo dello spettro autistico. La modella ha detto a Verissimo che la sua vita è cambiata tre anni fa, proprio ...

