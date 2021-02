Zingaretti non mette veti sulla Lega e scommette sull’alleanza giallorossa per vincere nei Comuni (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Stiamo lavorando per avere un governo forte. E pur nel fuoco della crisi, stiamo difendendo le nostre alleanze. Ora, magari, non sembra rilevante: ma lo vedremo in primavera, quando andranno al voto le più importanti città del Paese. Assieme a Cinque stelle e Leu – e aprendoci a forze dell’area liberale e moderata, forze civiche e ambientaliste, associazioni – saremo competitivi ovunque. Ferme restando, naturalmente, le scelte di ogni città». Il programma del segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, illustrato in una intervista alla Stampa, guarda già avanti alla prossima tornata elettorale amministrativa, con il voto a Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna. «Saremo competitivi. E possiamo vincere», dice. Intanto ci sarebbe un governo da fare. «Mario Draghi ha appena iniziato, è una nuova e grande chance per l’Italia: non sarà perduta», ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Stiamo lavorando per avere un governo forte. E pur nel fuoco della crisi, stiamo difendendo le nostre alleanze. Ora, magari, non sembra rilevante: ma lo vedremo in primavera, quando andranno al voto le più importanti città del Paese. Assieme a Cinque stelle e Leu – e aprendoci a forze dell’area liberale e moderata, forze civiche e ambientaliste, associazioni – saremo competitivi ovunque. Ferme restando, naturalmente, le scelte di ogni città». Il programma del segretario del Partito democratico Nicola, illustrato in una intervista alla Stampa, guarda già avanti alla prossima tornata elettorale amministrativa, con il voto a Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna. «Saremo competitivi. E possiamo», dice. Intanto ci sarebbe un governo da fare. «Mario Draghi ha appena iniziato, è una nuova e grande chance per l’Italia: non sarà perduta», ...

