Vittime della Shoah e delle Foibe insieme | a loro dedicata l’aula delle medie di Bagnatica

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) “Coche non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo”: è quanto si legge sulla targa commemorativa che il Comune disvelerà nella mattinata di sabato 6 febbraio all’esterno deldi Artescuoledi Via Europa, che l’amministrazione ha deciso di intitolare alle. Nell’impossibilità di svolgere gli eventi commemorativi in presenza che in tempi non di pandemia sono sempre stati organizzati per il 27 gennaio per la giornatamemoria e il 10 febbraio per quella del ricordo, l’amministrazione guidata da Roberto Scarpellini ha comunque voluto dare un segnale, invitando anche i più piccoli a riflettere ...