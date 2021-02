Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 febbraio 2021)DEL 05 FEBBRAIOORE 09.35 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO SUL GRA DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SUL QUALE SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ DISAGI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA NUOVAMENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE QUESTA VOLTA TRA CASTEL GIUBILEO E VIA DEI DUE PONTI SI STA IN CODA ANCHE SULLAFIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO ATTENZIONE ALLA GUIDA SULLA A1NAPOLI DOVE AL MOMENTO VIENE SEGNALATA NEBBIA A BANCHI TRA I CASELLI DI VALMONTONE E CEPRANO, ...