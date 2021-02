Travaglia-Monteiro, ATP Melbourne 1: orario, tv, programma, streaming semifinale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Per Stefano Travaglia ha un sapore speciale il raggiungimento della prima semifinale a livello ATP. L’obiettivo dichiarato è quello di entrare nei primi 50, e il ritmo è davvero ottimo per l’ascolano fino a questo momento. Già ai quarti ad Antalya, Travaglia ha un rendimento che, per il momento, in questo finora breve 2021 è da numero 2 d’Italia, con il solo Matteo Berrettini davanti a lui. Nel penultimo atto, peraltro, non parte battuto (anzi) di fronte al brasiliano Thiago Monteiro. Nonostante i numerosi anni di esperienza dei due sul circuito (ne hanno rispettivamente 29 l’italiano e 26 il brasiliano), non c’è mai stato un confronto diretto tra di loro, neanche nei tornei minori. Chiunque dei due vincerà si assicurerà la prima volta in una finale a livello ATP. Stefano Travaglia e Thiago ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Per Stefanoha un sapore speciale il raggiungimento della primaa livello ATP. L’obiettivo dichiarato è quello di entrare nei primi 50, e il ritmo è davvero ottimo per l’ascolano fino a questo momento. Già ai quarti ad Antalya,ha un rendimento che, per il momento, in questo finora breve 2021 è da numero 2 d’Italia, con il solo Matteo Berrettini davanti a lui. Nel penultimo atto, peraltro, non parte battuto (anzi) di fronte al brasiliano Thiago. Nonostante i numerosi anni di esperienza dei due sul circuito (ne hanno rispettivamente 29 l’italiano e 26 il brasiliano), non c’è mai stato un confronto diretto tra di loro, neanche nei tornei minori. Chiunque dei due vincerà si assicurerà la prima volta in una finale a livello ATP. Stefanoe Thiago ...

