Tommaso Zorzi e Giulia Salemi prima del GF Vip: spunta un clamoroso retroscena, parole inaspettate (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, spunta un clamoroso retroscena tra i due concorrenti del GF Vip: parole inaspettate. Amicizia al capolinea tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi? Non è ancora chiaro. Quel che è certo è che, nella casa del GF Vip, tra i due concorrenti non regna affatto l’armonia. Nonostante fossero amici da circa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 5 febbraio 2021)untra i due concorrenti del GF Vip:. Amicizia al capolinea tra? Non è ancora chiaro. Quel che è certo è che, nella casa del GF Vip, tra i due concorrenti non regna affatto l’armonia. Nonostante fossero amici da circa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GrandeFratello : “Ma chi te conosce?”... in collegamento Tommaso Zorzi dice la sua!?? #GFVIP - _Tessie255_ : RT @_unstoppablexx_: Qual è la linea della vita mai mostrata in quattro mesi? E perché proprio quella di Tommaso Zorzi in cui si preferisce… - DAECHTAE : dale #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli :) tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda… - _unstoppablexx_ : Qual è la linea della vita mai mostrata in quattro mesi? E perché proprio quella di Tommaso Zorzi in cui si preferi… - m4damee : RT @darveyfeels_: il glow up più surreale lo ha avuto Tommaso Zorzi che è entrato con “ma ti sembro uno da ciao fratè” ed uscirà con meme d… -