Sanremo | prima hanno cacciato i cantanti non allineati | ora escludono il pubblico

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Festival di“imbavagliato” fa parlare proprio tutti, daialle teste coronate. Peppino Di Capri e Al Bano l’avrebbero rimandato. Riccardo Fogli no. Il principe Emanuele Filiberto avrebbe volentieri fatto a meno dei fischi. Insomma,2021 senzacon le limitazioni anti-Covid divide chi al festival c’è stato in passato. La politica, al solito, è entrata a gamba tesa. Le mani della politica suha imbavagliato i“scomodi”, come Anna Oxa, i Modà, Povia. Poi ha finito per eliminare ildalla platea del teatro Ariston. Cedendo ai ministri Speranza e Franceschini. Ricordiamo il caso Anna Oxa. Doveva essere lei lascelta per rappresentare una presenza storica ...