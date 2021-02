Rosato (Italia Viva) a iNews24: “Con il governo Conte i problemi venivano accantonati, con Draghi questo non accadrà” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il vicepresidente della Camera dei deputati e coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, giudica positivamente l’incarico affidato a Mario Draghi da Parte del Capo dello Stato: “questo sarà un governo con obiettivi ambiziosi e un’ampia base parlamentare”. Sulle responsabilità di IV nella crisi e caduta del Conte-bis e sulle possibili ripercussioni elettorali, il deputato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il vicepresidente della Camera dei deputati e coordinatore nazionale di, Ettore, giudica positivamente l’incarico affidato a Marioda Parte del Capo dello Stato: “sarà uncon obiettivi ambiziosi e un’ampia base parlamentare”. Sulle responsabilità di IV nella crisi e caduta del-bis e sulle possibili ripercussioni elettorali, il deputato L'articolo proviene da Inews.it.

Ettore_Rosato : 5 anni fa è stata approvata una legge contro lo #sprecoalimentare su iniziativa della collega @McGadda. Prima in It… - fattoquotidiano : Governo Draghi, Rosato (Italia Viva): “Avremo un esecutivo molto più autorevole del precedente” - Ettore_Rosato : Grazie al Presidente #Mattarella per le sue parole e la sua guida. In un momento di emergenza come questa, ma anche… - Giu38445847 : @Ettore_Rosato @McGadda 5 anni fa serviva una nuova ed efficace legge elettorale che garantisse una maggioranza in… - massimogiorgi5 : @Ettore_Rosato e quando arrivò a 125 per la crisi di governo promossa da Italia viva? -