Operò paziente con la febbre | medico indagato per epidemia colposa

(Di venerdì 5 febbraio 2021) I fatti risalgono a marzo 2020, parliamo cioè degli inizi della pandemia. Ilunpur avendo sintomi febbrili. Poco dopo, l’uomo risultò infatti positivo al Covid. Ora il chirurgo è finito sotto inchiesta, la procura di Brindisi ha aperto un fascicolo: il reato a suo carico è di. Dopo la positività del, altri operatori risultarono positivi al virus. Come viene riportato da La Repubblica Bari, ilfu proprio uno dei primi operatori sanitari a contagiarsi. Subito dopo, nella stessa struttura, furono contagiati altri operatori, bloccati i ricoveri e il reparto fu chiuso per qualche giorno. Per la verità, si creò un vero e proprio “effetto domino” di contagi a catena: per più di due mesi, infatti, all’interno ...

