Open RAN, TIM: intesa con operatori big UE (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – TIM ha siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con Deutsche Telekom AG, Orange S.A., Telefónica S.A. e Vodafone Group Plc per promuovere la tecnologia Open Radio Access Network (Open RAN) a favore dell’implementazione delle reti mobili di nuova generazione ed a beneficio dei consumatori e delle imprese. “L’impegno di TIM per la creazione di un ecosistema su O-RAN – dichiara Michele Gamberini, Chief Technology and Information Officer di TIM – oltre a rafforzare le aziende italiane già impegnate nello sviluppo di soluzioni per le reti mobili di nuova generazione, rappresenta una concreta opportunità per garantire al nostro Paese un ruolo di primo piano come fornitore di tecnologie per la trasformazione digitale su scala europea. Aderendo al MoU con altri operatori, TIM ribadisce il suo impegno a contribuire allo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – TIM ha siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con Deutsche Telekom AG, Orange S.A., Telefónica S.A. e Vodafone Group Plc per promuovere la tecnologiaRadio Access Network (RAN) a favore dell’implementazione delle reti mobili di nuova generazione ed a beneficio dei consumatori e delle imprese. “L’impegno di TIM per la creazione di un ecosistema su O-RAN – dichiara Michele Gamberini, Chief Technology and Information Officer di TIM – oltre a rafforzare le aziende italiane già impegnate nello sviluppo di soluzioni per le reti mobili di nuova generazione, rappresenta una concreta opportunità per garantire al nostro Paese un ruolo di primo piano come fornitore di tecnologie per la trasformazione digitale su scala europea. Aderendo al MoU con altri, TIM ribadisce il suo impegno a contribuire allo ...

