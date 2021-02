Negramaro: ecco come assistere al primo live in diretta su LIVENow (Di venerdì 5 febbraio 2021) I Negramaro saranno i primi artisti che si esibiranno in diretta su liveNow. Che cos’è liveNow? ecco come assistere all’esclusivo spettacolo Dopo aver annunciato il “Contatto Tour 2021”, venerdì 19 marzo alle ore 21:00, i Negramaro saranno i primi artisti che si esibiranno in un concerto live in streaming, che sarà trasmesso in diretta su liveNow. Lo show in streaming dal titolo “primo Contatto” sarà un evento complementare a quello dal vivo, e permetterà ai fan di assistere ad un’esibizione speciale, unica nel suo genere. Il concerto sarà trasmesso su liveNow in diretta dalla prestigiosa venue “La Lanterna Rome”, che ospiterà per ... Leggi su zon (Di venerdì 5 febbraio 2021) Isaranno i primi artisti che si esibiranno insuNow. Che cos’èNow?all’esclusivo spettacolo Dopo aver annunciato il “Contatto Tour 2021”, venerdì 19 marzo alle ore 21:00, isaranno i primi artisti che si esibiranno in un concertoin streaming, che sarà trasmesso insuNow. Lo show in streaming dal titolo “Contatto” sarà un evento complementare a quello dal vivo, e permetterà ai fan diad un’esibizione speciale, unica nel suo genere. Il concerto sarà trasmesso suNow indalla prestigiosa venue “La Lanterna Rome”, che ospiterà per ...

Gianni_Gia_ : RT @marysorriso79: Ecco un brano per te… Sei di Negramaro - disilluso_ : RT @marysorriso79: Ecco un brano per te… Sei di Negramaro - marysorriso79 : Ecco un brano per te… Sei di Negramaro - Pantattiva : RT @BassoFabrizio: E' #Unica @OrnellaVanoni! Cita Borges e il colore giallo, c'è un gran pezzo scritto da #Giuliano @Negramaro e sogna 2 li… - marysorriso79 : Ecco un brano per te… Contatto di Negramaro -