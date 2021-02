NBA 2020/2021: le classifiche aggiornate delle due conference (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le classifiche della regular season NBA 2020/2021. Al via la stagione regolare leggermente ridotta: ogni franchigia, infatti, disputerà 72 partite. Un calendario che non inficerà la possibilità degli atleti di partecipare alle prossime Olimpiadi: le NBA Finals, infatti, termineranno alcuni giorni prima, se non addirittura il giorno prima l’inizio della rassegna. Per quanto riguarda la questione parquet, i Los Angeles Lakers sono in pole position: nella bolla di Orlando, in ottobre, si sono guadagnati non solo l’anello contro gli Heat, ma hanno soprattutto legittimato il ruolo di favoriti unanimi per la stagione 2020/2021. Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Miami Heat, Denver Nuggets e Boston Celtics sono tuttavia pronte a impedire a LeBron James e compagni un possibile repeat: un repeat che ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ledella regular season NBA. Al via la stagione regolare leggermente ridotta: ogni franchigia, infatti, disputerà 72 partite. Un calendario che non inficerà la possibilità degli atleti di partecipare alle prossime Olimpiadi: le NBA Finals, infatti, termineranno alcuni giorni prima, se non addirittura il giorno prima l’inizio della rassegna. Per quanto riguarda la questione parquet, i Los Angeles Lakers sono in pole position: nella bolla di Orlando, in ottobre, si sono guadagnati non solo l’anello contro gli Heat, ma hanno soprattutto legittimato il ruolo di favoriti unanimi per la stagione. Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Miami Heat, Denver Nuggets e Boston Celtics sono tuttavia pronte a impedire a LeBron James e compagni un possibile repeat: un repeat che ...

Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBA Denver va ko contro dei #Lakers guidati da LeBron in tripla doppia, Golden State sul velluto con un Kelly Oubre d… - sportface2016 : #NBA Denver va ko contro dei #Lakers guidati da LeBron in tripla doppia, Golden State sul velluto con un Kelly Ou… - FrancescoPioppi : Un altro di cui sentiremo parlare, Scelta numero 4 del draft 2020. PATRICK WILLIAMS #NBA - DavideFuma : L'All Star Game #NBA si farà e sarà il 7 marzo ad Atlanta. Intanto nelle votazioni dei fan #Durant precede LeBron… - sportli26181512 : All-Star Game 2021: NBA e NBPA d'accordo, in campo il 7 marzo ad Atlanta: Nei giorni scorsi è già partita la votazi… -