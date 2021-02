Leu: mai con sovranisti, programma non è variabile indipendente (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

PietroGrasso : Grazie a te, presidente @GiuseppeConteIT per il grande lavoro che hai svolto. Sono d’accordo: non bisogna disperder… - La7tv : #coffeebreak @PetrisDe 'Molto grave dal punto di vista democratico' #draghi - CirianiCarlo : RT @peraltro: Segnalo a Pd e Leu che un governo con chi si diceva sovranista e aveva in programma la flat tax lo hanno già fatto nel 2019 (… - GioRebuscini : RT @peraltro: Segnalo a Pd e Leu che un governo con chi si diceva sovranista e aveva in programma la flat tax lo hanno già fatto nel 2019 (… - M_Siniscalchi : RT @ederoclite: “Mai un governo con chi ha votato i decreti sicurezza”, tuonano Pd e Leu. Faccio gentilmente notare che ne avete fatto uno… -