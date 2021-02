Juventus-Roma, Tacchinardi: “CR7 top player, ho un rimpianto. Caso Dzeko-Fonseca? Dico la mia” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alessio Tacchinardi in vista di Juventus-Roma. Questa sera avrà inizio il ventunesimo turno di Serie A, con la sfida in programma al "Franchi" tra Fiorentina e Inter. Della giornata di campionato che si appresta a prendere il via, ha parlato l'ex centrocampista bianconero, Alessio Tacchinardi, ai microfoni di "TMW Radio" nel corso del format "Maracanà. Durante l'intervista ha presentato il big match Juventus-Roma, in programma domani (sabato 6 febbraio) alle ore 18.00, all'"Allianz Stadium".VIDEO Juventus-Roma, Pirlo sorprende: “La sconfitta di San Siro contro l’Inter ci ha aiutato molto”"Un pensiero su Ronaldo nel giorno del suo compleanno? Il rimpianto di non aver giocato con lui o contro. Ho giocato contro i migliori e lui mi ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alessioin vista di. Questa sera avrà inizio il ventunesimo turno di Serie A, con la sfida in programma al "Franchi" tra Fiorentina e Inter. Della giornata di campionato che si appresta a prendere il via, ha parlato l'ex centrocampista bianconero, Alessio, ai microfoni di "TMW Radio" nel corso del format "Maracanà. Durante l'intervista ha presentato il big match, in programma domani (sabato 6 febbraio) alle ore 18.00, all'"Allianz Stadium".VIDEO, Pirlo sorprende: “La sconfitta di San Siro contro l’Inter ci ha aiutato molto”"Un pensiero su Ronaldo nel giorno del suo compleanno? Ildi non aver giocato con lui o contro. Ho giocato contro i migliori e lui mi ...

