Juventus | Paratici in scadenza a giugno | tempo di decisioni

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’area tecnica dellavedrà scadere il proprio contratto a fine stagione. Lo stesso Fabiodunque, apotrebbe anche lasciare la Juve. Secondo il Corriere di Torino, come riportato da tuttomercatoweb.com, la curiosità maggiore sarebbe proprio rivolta al CFO bianconero, il quale non sarebbe così sicuro di restare sebbene Andrea Agnelli non abbia messo in discussione la fiducia nei suoi confronti. LEGGI ANCHE:, lo staff medico ha stilato il piano di rientro di Dybala Un motivo di separazione potrebbe essere legato anche al caso Luis Suarez, il quale è tornato a parlare della vicenda, che lo ha visto finire suo malgrado sulle pagine di cronaca e che potrebbe avere lasciato degli strascichi. Sicuramente il futuro dellapasserà per gran parte dalla decisione in ...