Inter, 200 milioni subito e una data che fa paura (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Inter deve fare i conti con le corpose scadenze del 2021, a Suning servono 200 milioni di dollari subito e c’è l’offerta di Bc Partners L’Inter deve trovare 200 milioni di dollari. Questa mattina il Corriere dello Sport riporta la cifra individuata dal Financial Times che consentirebbe ai nerazzurri di rispettare le scadenze. Queste sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’deve fare i conti con le corpose scadenze del 2021, a Suning servono 200di dollarie c’è l’offerta di Bc Partners L’deve trovare 200di dollari. Questa mattina il Corriere dello Sport riporta la cifra individuata dal Financial Times che consentirebbe ai nerazzurri di rispettare le scadenze. Queste sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

capuanogio : La situazione #Inter sbarca sul #FT: servono 200 milioni di dollari di liquidità nel 2021 per garantire il rispetto… - Eurosport_IT : 3/2/21: Moratti: “#Suning non può più supportare l’#Inter” 4/2/21 Per il Financial Times, Suning deve ripagare $1… - capuanogio : #BcPartners ha presentato l’offerta per l’#Inter: 800 milioni di euro più la copertura delle necessità di cassa con… - enciro59 : RT @capuanogio: La situazione #Inter sbarca sul #FT: servono 200 milioni di dollari di liquidità nel 2021 per garantire il rispetto degli i… - shopgirl0731 : comunque ho letto che in Italia ci sono circa 4 milioni di tifosi dell’#Inter. Servono 200 milioni? Con 50 euro a t… -