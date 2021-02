Imprese-sindacati a Draghi: priorità lavoro, recovery e vaccini (Di venerdì 5 febbraio 2021) Imprese e sindacati sono pronti al dialogo con il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi. Accolta con favore, da tutti e due i fronti, la scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di nominare Draghi a guidare un esecutivo di unità nazionale, il mondo sindacale e datoriale si prepara a mettere la ripartenza dell'economia italiana sul tavolo del confronto, con tre priorità: lavoro, recovery plan e piano vaccini. Diverse, però, le richieste e i suggerimenti che arrivano dalle parti sociali.Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha fatto sapere che a Draghi, giudicato un "patrimonio del Paese", non chiederà "miliardi", ma "confronto". Superamento del reddito di cittadinanza e di quota 100 sono due delle ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 febbraio 2021)sono pronti al dialogo con il presidente del consiglio incaricato Mario. Accolta con favore, da tutti e due i fronti, la scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di nominarea guidare un esecutivo di unità nazionale, il mondo sindacale e datoriale si prepara a mettere la ripartenza dell'economia italiana sul tavolo del confronto, con treplan e piano. Diverse, però, le richieste e i suggerimenti che arrivano dalle parti sociali.Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha fatto sapere che a, giudicato un "patrimonio del Paese", non chiederà "miliardi", ma "confronto". Superamento del reddito di cittadinanza e di quota 100 sono due delle ...

Imprese e sindacati sono pronti al dialogo con il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi. Accolta con favore, da tutti e due i fronti, la scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di nominare Draghi a guidare un esecutivo di unità nazionale, il mondo sindacale e datoriale si prepara a mettere la ripartenza dell'economia italiana sul tavolo del confronto.