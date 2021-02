Igli Tare aggredito da un pitbull | orrore e tragedia | sbranata la sua barboncina

(Di venerdì 5 febbraio 2021)è stato protagonista suo malgrado di un episodio tanto assurdo quanto spiacevole. Il direttore sportivo della Lazio è infatti statoda unmentre passeggiava con i suoi due cani in zona Olgiata, dove vive con la sua fama. Lache stava portando a spasso è morta, mentre l'altro cane è rimasto ferito. Lo stesso vale per, che ha cercato di respingere l'attacco del, che pare fosse scappato dal padrone scavalcando la sua recinzione. “Riposa in pace piccola, mi manchi tanto. Ti terrò sempre nel mio cuore”, ha scritto il fo Etienne, attaccante della Primavera biancoceleste, sui social: l'episodio ha sconvolto l'intera fam. “Spiace ...

, storico ex giocatore della Lazio e attuale direttore sportivo del club presieduto da Claudio Lotito , è rimasto vittima di un'aggressione. Un episodio drammatico che poteva avere risvolti ...Commenta per primo Bruttissima disavventura per il direttore sportivo della Lazio, vittima di un'aggressione da parte di un pitbull nella giornata di mercoledì. Nell'occasione, uno dei cani di proprietà del dirigente biancoceleste, una barboncina, è rimasto ucciso .