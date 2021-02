I Negramaro tornano dal vivo con Contatto Tour 2021 | l' anteprima in un concerto live streaming LE DATE

FrequenzaIT : I Negramaro tornano dal vivo con le loro canzoni per il Contatto Tour 2021 e l'anteprima streaming Primo Contatto.… - SugarMusic_tw : RT @RadioItalia: I @Negramaro tornano live! Annunciato il 'Contatto Tour 2021' e 'Primo Contatto', l'anteprima streaming il 19 Marzo! Noi #… - RadioItalia : I @Negramaro tornano live! Annunciato il 'Contatto Tour 2021' e 'Primo Contatto', l'anteprima streaming il 19 Marzo… - killemwgoodness : I NEGRAMARO TORNANO IN TOUR STO PIANGENDO L’ANIMA - salento_news : I Negramaro tornano dal vivo: “Contatto Tour 2021”, in 15 città italiane dal 7 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Negramaro tornano

sono i primi artisti in Italia ad annunciare, insieme al "Contatto Tour 2021", anche uno speciale concerto in streaming, che sarà in diretta in esclusiva su LIVENow venerdì 19 marzo alle ore ...sono tornati in radio con il nuovo singolo 'La cura del tempo', un'intensa ballad dalla produzione contemporanea che suona già come un 'classico' della band. Aspettando l'autunno, i ...“Contatto Tour 2021” è il nuovo tour indoor dei Negramaro, con cui la più importante band italiana torna a girare il nostro paese: 15 città per 18 ...Sono la prima band italiana protagonista di un grande concerto live che andrà in diretta sulla piattaforma LIVENow. Chiuderanno il tour a Bari, il 26 e 27 novembre al PalaFlorio ...