Grande Fratello Vip, Mediaset diffida Stefano Bettarini: è guerra con Alfonso Signorini (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo le polemiche di Stefano Bettarini, Alfonso Signorini e Mediaset adottano il pugno di ferro con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo le polemiche diadottano il pugno di ferro con l'ex concorrente delVip.

LucaBizzarri : Qualcuno ha chiesto a l’ex portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri se nelle sue intenzioni ci sia quell… - stanzaselvaggia : Ammazza oh. Quelli che fino a ieri chattavano con Casalino che manco con la fidanzata oggi resuscitano perfino i su… - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - mandy___23 : RT @goodvjbess: “Il grande fratello non è per niente stressante” Lo afferma Andrea Zelletta, 27 anni. #tzvip #gfvip - mandy___23 : RT @esteemportugal: I RAGAZZI CHE DOPO 20 MINUTI NON RIUSCIVANO A SBROGLIARE LA RETE DA PALLAVOLO, LO SGUARDO DI SDG... ARRIVA MTR E IN CIN… -