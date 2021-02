Governo | Zingaretti | ' centrale riforma del fisco'

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb (Adnkronos) - La "del" con un "rafforzamento della progressività, una semplificazione burocratica per le persone e le aziende" dovrà essere. Lo ha detto Nicolaal termine delle consultazioni con Draghi. Il segretario del Pd ha parlato anche di "nuove politiche del lavoro" per contrastare la "crisi sociale, la disoccupazione, le sofferenze delle persone e delle famiglie" che rischiano di essere travolte. Per, inoltre, sarà "decisiva ladella giustizia", una "più forte e efficace lotta contro le organizzazioni criminali" e le "politiche di genere".

Il Pd ha confermato a Mario Draghi la 'piena disponibilià a concorrere al suo tentativo di formare un governo'. Lo ha detto Nicola Zingaretti parlando alla stampa dopo l'incontro con il presidente del consiglio incaricato. 'La sfida è davvero grande, faremo di tutto per aiutare il paese a vincerla.