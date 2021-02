Formazioni ufficiali Fiorentina Inter | le scelte degli allenatori

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ledimatch valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Borja Valero, Amrabat, Biraghi; Eysseric, Vlahovic. All.Prandelli(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku. All.Conte Leggi su Calcionews24.com

Fiorentina e Inter si affrontano per la 21esima giornata di Serie A: in questa pagina le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, primo anticipo della 21a giornata del campionato di Serie A in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze.