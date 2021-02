Fiorentina-Inter, Pradè: “Vlahovic sta ripagando la fiducia di Prandelli. Viola Park e calciomercato? Vi dico la mia” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Fiorentina-Inter: la Viola a caccia di risposte.Fiorentina-Inter, l’ex Frey: “Ronaldo-Batistuta, che nostalgia! Nerazzurri favoriti, occhio a Vlahovic”Il club di Rocco Commisso si è reso protagonista in questa sessione invernale di calciomercato da poco conclusasi. Diversi i colpi effettuati dalla dirigenza Viola e un plauso va fatto di certo al direttore sportivo Daniele Pradè. Quest'ultimo è Intervenuto ai microfoni di 'SkySport' nel prepartita del delicato match contro la compagine guidata da Antonio Conte. Tante le tematiche affrontate dall'ex Ds della Roma, non per ultima la notizia dell'apertura ufficiale del cantiere per la costruzione del Viola Park. Di seguito, le sue ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 febbraio 2021): laa caccia di risposte., l’ex Frey: “Ronaldo-Batistuta, che nostalgia! Nerazzurri favoriti, occhio a”Il club di Rocco Commisso si è reso protagonista in questa sessione invernale dida poco conclusasi. Diversi i colpi effettuati dalla dirigenzae un plauso va fatto di certo al direttore sportivo Daniele. Quest'ultimo èvenuto ai microfoni di 'SkySport' nel prepartita del delicato match contro la compagine guidata da Antonio Conte. Tante le tematiche affrontate dall'ex Ds della Roma, non per ultima la notizia dell'apertura ufficiale del cantiere per la costruzione del. Di seguito, le sue ...

