Electric Digital Days, una guida completa all'acquisto dell'auto elettrica (Di venerdì 5 febbraio 2021) È partito il countdown per gli Electric Days Digital, il primo grande evento sulla sostenibilità e sulla mobilità elettrica che utilizza una piattaforma editoriale per guidare il consumatore all’acquisto dell’auto elettrica. Un nuovo format online che prevede trentuno appuntamenti in calendario, tra dibattiti, incontri, inchieste e video guide e che sarà in diretta online dall’8 al 12 febbraio 2021 e on demand sul sito www.ElectricDays.it, con la partecipazione di oltre cinquanta relatori, tra esperti di settore, addetti ai lavori, istituzioni e vertici dell’industria automotive italiana e internazionale. A dare il via all’evento virtuale, sarà la video-presentazione ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) È partito il countdown per gli, il primo grande evento sulla sostenibilità e sulla mobilitàche utilizza una piattaforma editoriale perre il consumatore all’. Un nuovo format online che prevede trentuno appuntamenti in calendario, tra dibattiti, incontri, inchieste e video guide e che sarà in diretta online dall’8 al 12 febbraio 2021 e on demand sul sito www..it, con la partecipazione di oltre cinquanta relatori, tra esperti di settore, addetti ai lavori, istituzioni e vertici’industriamotive italiana e internazionale. A dare il via all’evento virtuale, sarà la video-presentazione ...

motus_e : Il 9/02 saremo agli Electric Days Digital con #InsideEVsItalia per parlare dell'importanza della #mobilitàelettrica… - de_martinifabio : Electric Days Digital: 5 giornate dedicate alla mobilità elettrica - YellowF46591551 : e-F@ctory: il valore delle soluzioni Mitsubishi Electric per la Digital ... - RobRe62 : RT @wireditalia: Si fa sempre più ricca l'agenda degli Electric Days Digital per parlare di auto e sostenibilità in tutte le loro sfaccetta… - SignorCEO : RT @wireditalia: Si fa sempre più ricca l'agenda degli Electric Days Digital per parlare di auto e sostenibilità in tutte le loro sfaccetta… -