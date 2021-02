Dybala Juventus | rientro in gruppo imminente | punta il big match

(Di venerdì 5 febbraio 2021)– Non è stata, fin qui, una stagione fortunata per la Joya. Il numero 10 argentino, tra problemi fisici e contrattuali, non è mai stato disponibile al 100%. Di fatto, Andrea Pirlo non lo ha mai potuto inserire nelle sue rotazioni. Adesso Paulocerca riscatto. Contro il Sassuolo ha rimediato l’ennesimo infortunio in stagione, ko che lo tiene fuori da oltre 2 settimane. Ma il suo ritorno in campo è vicino., ecco quando rientrerà Paulosalterà anche l’incontro di sabato contro la Roma, ieri si è allenato a livello individuale come Ramsey, ma settimana prossima dovrebbe rientrare in. Una bella notizia per Andrea Pirlo. Morata. Leggi anche: Ronaldo, che bordata: “Non gliene frega nulla della ...

SkySport : Juventus, Dybala in gruppo da settimana prossima: l'obiettivo è tornare contro il Porto - MondoBN : CORRIERE DELLO SPORT, La Juve di Pirlo - OdeonZ__ : Ronaldo-Morata: è da podio europeo la coppia gol della Juve. E se Dybala... - junews24com : Dybala, recupero con vista Champions: ecco il piano di Pirlo - Dybala10News : #Dybala #Pirlo #Juventus Paulo, ti aspettiamo! -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala Juventus

...disposizionefermo ancora per infortunio, anche Paulo Fonseca avrà uno squalificato, ovvero L. Pellegrini a cui si aggiungono gli infortunati Smalling e Zaniolo . Probabili formazioni...Davanti ancora qualche acciacco per Farias con Verde che scalda i motori- ROMA, sabato ore 18, Bentancur squalificato. C'è Rabiot Pauloe Aaron Ramsey erano rimasti fuori ...JUVENTUS CRISTIANO RONALDO COMPLEANNO – Roma e Juventus si preparano a scendere in campo per una sfida mai banale. Questa volta in ballo c’è però anche il terzo posto in classifica, attualmente occupa ...DYBALA JUVENTUS – Non è stata, fin qui, una stagione fortunata per la Joya. Il numero 10 argentino, tra problemi fisici e contrattuali, non è mai stato disponibile al 100%. Di fatto, Andrea Pirlo non ...