Draghi ha chiaro ciò che governo e Camere non hanno capito? Senza ambiente non c’è sviluppo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mario Draghi ha rispettabilità internazionale, competenze straordinarie nel suo ambito operativo, e comprovata onestà intellettuale. Però non sono tranquillo nel vederlo al comando. Provo a spiegare. Lavoro all’Università, dove operano due figure chiave: il Rettore e il Direttore Amministrativo. Il Rettore, assieme al Senato Accademico e ai suoi delegati, disegna la politica dell’Università e decide cosa si deve fare. Il Direttore Amministrativo gestisce le risorse dell’Università per perseguire la politica dl Rettore, preservandolo da errori amministrativi. Un Rettore può essere un luminare di una disciplina, ma non è detto che ne sappia di procedure amministrative. I due ruoli sono differenti e complementari. Ancora: ho lavorato su navi oceanografiche. Il Comandante è sul ponte di comando, e lì decide dove va la nave. Sottocoperta c’è il Direttore di Macchina, grazie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Marioha rispettabilità internazionale, competenze straordinarie nel suo ambito operativo, e comprovata onestà intellettuale. Però non sono tranquillo nel vederlo al comando. Provo a spiegare. Lavoro all’Università, dove operano due figure chiave: il Rettore e il Direttore Amministrativo. Il Rettore, assieme al Senato Accademico e ai suoi delegati, disegna la politica dell’Università e decide cosa si deve fare. Il Direttore Amministrativo gestisce le risorse dell’Università per perseguire la politica dl Rettore, preservandolo da errori amministrativi. Un Rettore può essere un luminare di una disciplina, ma non è detto che ne sappia di procedure amministrative. I due ruoli sono differenti e complementari. Ancora: ho lavorato su navi oceanografiche. Il Comandante è sul ponte di comando, e lì decide dove va la nave. Sottocoperta c’è il Direttore di Macchina, grazie ...

