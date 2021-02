Casi covid nel Napoli, la Asl: “La gara con il Genoa non è a rischio” (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Asl dopo i Casi di covid nel Napoli di Ghoulam e Koulibaly assicura che la gara con il Genoa si disputerà Secondo quanto riporta Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, la partita tra Genoa e Napoli non è a rischio dopo i Casi di covid che hanno visto le positività di Faouzi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Asl dopo idineldi Ghoulam e Koulibaly assicura che lacon ilsi disputerà Secondo quanto riporta Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro, la partita tranon è adopo idiche hanno visto le positività di Faouzi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

