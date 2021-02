Bonus scuola 100 euro | a chi spetta nel mese di febbraio

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Per il personale dellaè in arrivo un premio fino a 100in busta paga neldi. Si tratta di unprevisto dal Cura Italia ed è rivolto a docenti, personale Ata, Dsga e dirigenti scolastici. Il premio – precisa il Ministero –a coloro che hanno prestato servizio in presenza nel periodo di massima allerta per l’emergenza epidemiologica, ovvero a marzo 2020. Di conseguenza, nulla spetterà a coloro che neldi marzo hanno svolto la propria attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero sono stati assenti per ulteriori motivazioni (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).100, i requisiti Il premio dell’importo massimo di 100 ...

