Ballardini | “Il Napoli è una squadra europea | non sarà facile Scamacca? Siamo contenti che è ancora con noi”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il tecnico rossoblu Davideha parlato così ai microfoni di Genoa Channel alla vigilia della sfida contro il: Che partita dovrà fare il Genoa?“Il Genoa dovrà fare una partita facendo tutte le cose fatte bene. Nonperchè giochiamo contro unache ha uno spessore di altissimo livello dal punto di vista fisico, tecnico e anche dal punto di vista tattico sono molto ben preparati. Per me ilè una. Si presenta con tanti giocatori di qualità. Sono bravi nell’uno contro uno, ad attaccare la profondità. Nella fase difensiva sono solidi, equilibrati e compatti. Quando ho visto ilmi è sempre piaciuto“. Shomurodov giovedì ha svolto differenziato. Come sta?“Domani mattina ci ...

Ora si sta ricreando un gruppo molto importante e - a parte Shomurodov - sarebbe la terza volta di fila cheschiera la stessa formazione. Sistema di gioco migliore per il? Gli ..."Affronteremo uneuropeo". Davideha solo parole d'elogio per la squadra partenopea che domani sera al Ferraris affronterà il suo Genoa. "Si presenta con tanti giocatori di qualità e sono bravi ad ...Non sarà facile perché giochiamo contro una squadra che ha uno spessore di altissimo livello dal punto di vista fisico, tecnico e anche dal punto di vista tattico sono molto ben preparati. Quando ho v ...(Milano, 5 febbraio 2021) - Terzo posto in palio nel big match dell'Allianz Stadium, dove i giallorossi hanno perso 10 partite su 11 e partono ...