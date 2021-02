ATP Cup: Germania e Spagna in semifinale, Francia batte Austria (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giornata di svolta per la seconda edizione dell’ATP Cup. Gli incontri odierni hanno decretato le ultime due squadre in semifinale. A guadagnarsi gli ultimi due posti vacanti tra “the last four teams” sono state Germania e Spagna. Nonostante Novak Djokovic abbia vinto in rimonta su Alexander Zverev, il team tedesco si è aggiudicato l’altro singolo e il doppio decisivo. Alla Spagna, invece, bastava un solo match vinto contro la Grecia per aggiudicarsi la semifinale. A questo ci ha pensato Pablo Carreno Busta. Germania 2-1: spettacolo Djokovic-Zverev Dusan Lajovic è il primo a scendere in campo per giocare il singolare contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Quest’ultimo riesce a invertire l’inerzia della partita e, dopo aver perso il primo set 3-6, si aggiudica il match vincendo i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giornata di svolta per la seconda edizione dell’ATP Cup. Gli incontri odierni hanno decretato le ultime due squadre in. A guadagnarsi gli ultimi due posti vacanti tra “the last four teams” sono state. Nonostante Novak Djokovic abbia vinto in rimonta su Alexander Zverev, il team tedesco si è aggiudicato l’altro singolo e il doppio decisivo. Alla, invece, bastava un solo match vinto contro la Grecia per aggiudicarsi la. A questo ci ha pensato Pablo Carreno Busta.2-1: spettacolo Djokovic-Zverev Dusan Lajovic è il primo a scendere in campo per giocare il singolare contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Quest’ultimo riesce a invertire l’inerzia della partita e, dopo aver perso il primo set 3-6, si aggiudica il match vincendo i ...

