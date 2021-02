Arrestato uno dei tre aggressori di Niccolò Ciatti

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo lunghe indagini, è stato fermato a Strasburgo, in Francia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un ceceno, di 29 anni, considerato responsabile del pestaggio e della morte di...

Agenzia_Ansa : Arrestato uno dei responsabili della morte di Niccolò #Ciatti - Anna_Ma_31d : RT @msapia24: Dopo la tortura e l'assassinio di Giulio Regeni un anno fa veniva arrestato al Cairo uno studente di @UniboMagazine - Patrick… - Progen20 : RT @AlexTheMod: Biden arrestato... Farebbe già ridere così ma leggere la tl di questo disagiato è uno spasso. ?? - semplicesai : Ruba una Fiat Uno e investe la guardia giurata. Arrestato dopo l'inseguimento - Day Italia News - gianpaolag18 : RT @ilriformista: La tragedia di Lloret de Mar, del 12 agosto del 2017. Niccolò Ciatti aveva 22 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato uno

Dopo lunghe indagini, è stato fermato a Strasburgo, in Francia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un ceceno, di 29 anni, considerato responsabile del pestaggio e della morte di Niccolò ...... in via Pio VII il ragazzo tenta la fuga dentro un condominio, ma viene fermato e. In ...lo avevano anche sanzionato amministrativamente perché si era presentato dai poliziotti con addosso...Il cane fiuta un fucile a canne mozze, privo di segni identificativi, nonché diverse munizioni per pistola e fucile ...Alla chiamata ha risposto un militare della Centrale della Compagnia di Tivoli che ha immediatamente inviato sul posto la pattuglia più vicina ...