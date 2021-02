Amici Celentano ancora all’attacco di Lorella Cuccarini: “provoca danni” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Amici Celentano ancora all’attacco di Lorella Cuccarini, sembra proprio che la diatriba tra le due prof non ceda di un passo: ecco il motivo. Fonte foto: webNella puntata andata in onda oggi pomeriggio abbiamo assistito ad un nuovo scontro tra le due prof e a delle parole davvero dure da parte della nota insegnante di classico nei confronti della conduttrice e showgirl. “Ha preferito proteggere gli allievi togliendogli continuamente le castagne dal fuoco, provocando danni difficilmente riparabili in futuro” queste sono state alcune delle parole del volto storico del talent di Canale Cinque espresse in una lettera che ha mandato ai ballerini al momento dentro la scuola. La Cuccarini infatti è stata criticata per i ... Leggi su chenews (Di venerdì 5 febbraio 2021)di, sembra proprio che la diatriba tra le due prof non ceda di un passo: ecco il motivo. Fonte foto: webNella puntata andata in onda oggi pomeriggio abbiamo assistito ad un nuovo scontro tra le due prof e a delle parole davvero dure da parte della nota insegnante di classico nei confronti della conduttrice e showgirl. “Ha preferito proteggere gli allievi togliendogli continuamente le castagne dal fuoco,ndodifficilmente riparabili in futuro” queste sono state alcune delle parole del volto storico del talent di Canale Cinque espresse in una lettera che ha mandato ai ballerini al momento dentro la scuola. Lainfatti è stata criticata per i ...

