Ama: raccolta ingombranti, supporto a Retake Roma (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – Weekend di iniziative di tutela ambientale in vari quadranti cittadini. Sabato 6 e domenica 7 febbraio, Ama sara’ al fianco dei volontari di Retake Roma, impegnati in 4 iniziative di pulizia straordinaria con rimozione di rifiuti abbandonati, mentre la mattina di domenica 7 febbraio la municipalizzata capitolina per l’Ambiente ha organizzato tre iniziative di raccolta straordinaria dei rifiuti nei municipi VI, XIII e XV, in cui i residenti potranno conferire gratuitamente materiali ingombranti, elettrici ed elettronici. Cosi’ in un comunicato Ama S.p.A. A partire da domani, nell’ambito del nuovo protocollo d’intesa con Retake Roma, Ama fornira’ le attrezzature necessarie (scope, rastrelli, sacchi, ventole, pale, ecc.) ai volontari che saranno impegnati in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021)– Weekend di iniziative di tutela ambientale in vari quadranti cittadini. Sabato 6 e domenica 7 febbraio, Ama sara’ al fianco dei volontari di, impegnati in 4 iniziative di pulizia straordinaria con rimozione di rifiuti abbandonati, mentre la mattina di domenica 7 febbraio la municipalizzata capitolina per l’Ambiente ha organizzato tre iniziative distraordinaria dei rifiuti nei municipi VI, XIII e XV, in cui i residenti potranno conferire gratuitamente materiali, elettrici ed elettronici. Cosi’ in un comunicato Ama S.p.A. A partire da domani, nell’ambito del nuovo protocollo d’intesa con, Ama fornira’ le attrezzature necessarie (scope, rastrelli, sacchi, ventole, pale, ecc.) ai volontari che saranno impegnati in ...

stormi1904 : RT @GiggiDiBiagio: @romanoesaurito @Lavoratori_Ama @tbuccico69 @Antincivili @daniele_diaco @virginiaraggi @nzingaretti @Paolo__Ferrara @Ang… - GiggiDiBiagio : @romanoesaurito @Lavoratori_Ama @tbuccico69 @Antincivili @daniele_diaco @virginiaraggi @nzingaretti @Paolo__Ferrara… - stormi1904 : RT @Lavoratori_Ama: @sa_ga13 @Roma In questi casi eclatanti contribuisce la dispersione di rifiuti interni ai sacchetti abbandonati in stra… - Lavoratori_Ama : @sa_ga13 @Roma In questi casi eclatanti contribuisce la dispersione di rifiuti interni ai sacchetti abbandonati in… - sorrento87 : Grazie a sto fenomeno oggi la raccolta salta e a breve riparte la catasta de monnezza @Lavoratori_Ama -

Ultime Notizie dalla rete : Ama raccolta Bordoni: porta a porta ha fallito, raccolta va potenziata

Roma " "Casal Palocco " X Municipio, l'Ama risponde alla mia richiesta di intervento, presentata con una interrogazione a risposta scritta, ...di immondizia per le strade e dentro i punti di raccolta ...

Il Consorzio Vini di Romagna presenta le iniziative per il 2021

... dai percorsi legati a Romagnagram ai sentieri natura, dedicati a chi ama camminare o andare in ... Alla raccolta, mediamente anticipata soprattutto per i bianchi, si sono viste forti contrazioni delle ...

Ama: raccolta ingombranti, supporto a Retake Roma - RomaDailyNews RomaDailyNews Raccolta ingombranti nel weekend: ecco dove

Weekend di iniziative di tutela ambientale in vari quadranti cittadini. Sabato 6 e domenica 7 febbraio, AMA sarà al fianco dei volontari di Retake Roma, impegnati in 4 iniziative di pulizia straordina ...

Roma, Ama si arrende: niente porta a porta per migliaia di negozi

I rifiuti saranno conferiti nei cassonetti detsinati alle abitazioni, con il rischio di alimentare il fenomeno di piccole discariche di quartiere ...

Roma " "Casal Palocco " X Municipio, l'risponde alla mia richiesta di intervento, presentata con una interrogazione a risposta scritta, ...di immondizia per le strade e dentro i punti di...... dai percorsi legati a Romagnagram ai sentieri natura, dedicati a chicamminare o andare in ... Alla, mediamente anticipata soprattutto per i bianchi, si sono viste forti contrazioni delle ...Weekend di iniziative di tutela ambientale in vari quadranti cittadini. Sabato 6 e domenica 7 febbraio, AMA sarà al fianco dei volontari di Retake Roma, impegnati in 4 iniziative di pulizia straordina ...I rifiuti saranno conferiti nei cassonetti detsinati alle abitazioni, con il rischio di alimentare il fenomeno di piccole discariche di quartiere ...