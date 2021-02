Alfonso Signorini in lacrime apre la puntata del Grande Fratello Vip con il lutto di Dayane: 'Rispettiamo la sua scelta' (Di venerdì 5 febbraio 2021) . La diretta della inevitabilmente parlando del dolore della modella brasiliana ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 febbraio 2021) . La diretta della inevitabilmente parlando del dolore della modella brasiliana ...

trash_italiano : #GFVIP: Mediaset diffida Stefano Bettarini, Alfonso Signorini lo querela - GrandeFratello : In queste ore Dayane ha avuto la possibilità di parlare con i suoi familiari in Brasile e in Italia, e di ricevere… - fanpage : La frase infelice di Alfonso Signorini alla Gregoraci #gfvip - amaseifalsa : walter zenga e alfonso signorini siete i pelati che odio di più sappiatelo #TZVIP - Claritas93 : Ma Alfonso signorini almeno il suo nome se lo ricorda ?? ?? #gfivip -