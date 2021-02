VIDEO | ‘Wonder Woman 1984’ arriva in digitale il 12 febbraio (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – L’attesa è finita. ‘Wonder Woman 1984‘, diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot nei panni della supereroina, salta l’uscita al cinema e arriva in esclusiva digitale, disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. Nel film, realizzato da un soggetto di Jenkins e Johns e basato sui personaggi della DC, sono protagonisti anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Robin Wright in quello di Antiope e Connie Nielsen in quello di Hippolyta. I produttori del cinecomic sono Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones, mentre tra i produttori esecutivi figurano Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller. Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – L’attesa è finita. ‘Wonder Woman 1984‘, diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot nei panni della supereroina, salta l’uscita al cinema e arriva in esclusiva digitale, disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. Nel film, realizzato da un soggetto di Jenkins e Johns e basato sui personaggi della DC, sono protagonisti anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Robin Wright in quello di Antiope e Connie Nielsen in quello di Hippolyta. I produttori del cinecomic sono Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones, mentre tra i produttori esecutivi figurano Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller.

