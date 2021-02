Uomini e donne, Aurora assente dopo il caso dei 'filmini piccanti': Giancarlo prova a rimediare (Di giovedì 4 febbraio 2021) Aurora non si presenta in studio dopo essere stata accusata di aver prodotto dei filmini 'piccanti' per sedurre il cavaliere ma torna ad essere al centro della scena Leggi su today (Di giovedì 4 febbraio 2021)non si presenta in studioessere stata accusata di aver prodotto dei' per sedurre il cavaliere ma torna ad essere al centro della scena

FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - trash_italiano : #uominiedonne, bufera sul programma per la puntata andata in onda oggi: 'non avrebbero dovuto permetterlo' - 6000sardine : SOS lanciato da @RescueMed Ci sono 110 donne, uomini e bambini su un gommone che sta imbarcando acqua; e 90 nei p… - AntGuerrieri : @civati @LodoValentina Pensare che lì una volta c’era Cleopatra. Paese in declino profondo. Mancanza di libertà, di… - cdsnews : #cultura #spettacolo #sarzana #valdimagra - Il sarzanese Giacomo Czerny tronista a 'Uomini e donne' -