Un Posto al Sole, trama 4 febbraio 2021: Ferri inconsolabile (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un Posto al Sole oggi 4 febbraio 2021 con focus su alcuni protagonisti della soap napoletana che avranno dei dubbi sulla loro vita. La mossa di Bice Tantissime le trame di Un Posto al Sole 4 febbraio e nella puntata di oggi ci saranno alcuni scenari inediti. Naturalmente non possono mancare le trame in merito al rapporto tra Silvia e Michele che oggi sembra più complicato che mai. Dove eravamo rimasti? Sappiamo bene che Michele e Silvia non siano più in accordo a seguito di quanto accaduto quella notte durante l'aggressione. I giorni sono passati ma per Silvia vedere in quel ragazzo la faccia del suo aggressore ha scatenato un effetto domino devastante. C'è stato un inseguimento da parte dei due coniugi per acciuffare il giovane ma Michele ha voluto fare un passo ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Unaloggi 4con focus su alcuni protagonisti della soap napoletana che avranno dei dubbi sulla loro vita. La mossa di Bice Tantissime le trame di Unale nella puntata di oggi ci saranno alcuni scenari inediti. Naturalmente non possono mancare le trame in merito al rapporto tra Silvia e Michele che oggi sembra più complicato che mai. Dove eravamo rimasti? Sappiamo bene che Michele e Silvia non siano più in accordo a seguito di quanto accaduto quella notte durante l'aggressione. I giorni sono passati ma per Silvia vedere in quel ragazzo la faccia del suo aggressore ha scatenato un effetto domino devastante. C'è stato un inseguimento da parte dei due coniugi per acciuffare il giovane ma Michele ha voluto fare un passo ...

ab1sso : @matteorenzi T’è andata male anche stavolta e ora fai lo zerbino per elemosinare un posto al sole ? Ma veramente non avete dignità - Rieperrr : @geek_queer Lo dico? Lo dico: Gea di Luca Enoch, prodotta da Netflix però, non dalla Rai che vuen fuori un posto a… - kiara86769608 : RT @Nonha_stata: @BentivogliMarco Noi comuni mortali veramente l'abbiamo capita da tempo , mentre c'è chi continua coi giochini di potere e… - infoitcultura : “Ecco perché alcuni attori sono andati via da ‘Un posto al sole’. Nina Soldano? Il suo rientro sarà eclatante” - infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni 8-12 febbraio: spoiler prossime puntate -