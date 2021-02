Serie A 2020/2021, statistiche ventunesima giornata: Lazio bestia nera del Cagliari (Di giovedì 4 febbraio 2021) Venerdì 5 febbraio alle 20,45 prende il via la ventunesima giornata di Serie A con la partita Fiorentina-Inter: i viola non hanno vinto nessuno degli ultimi sette confronti in campionato contro i nerazzurri (quattro pareggi e tre sconfitte) dopo che avevano trionfato in cinque dei precedenti sei (un pareggio). Sabato 6 febbraio alle 15,00 l’Atalanta ospita il Torino: i nerazzurri si sono aggiudicati gli ultimi due scontri diretti nel torneo e sono arrivati a quota tre solo tra il 1995 e il 2001. Contemporaneamente il Sassuolo riceve lo Spezia: i neroverdi hanno vinto tutti i cinque incontri con gli aquilotti tra Serie A, B e Coppa Italia segnando 12 gol e subendone tre. Alle 18,00 big match Juventus-Roma: nei 173 precedenti tra le due squadre in campionato i bianconeri hanno ottenuto ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Venerdì 5 febbraio alle 20,45 prende il via ladiA con la partita Fiorentina-Inter: i viola non hanno vinto nessuno degli ultimi sette confronti in campionato contro izzurri (quattro pareggi e tre sconfitte) dopo che avevano trionfato in cinque dei precedenti sei (un pareggio). Sabato 6 febbraio alle 15,00 l’Atalanta ospita il Torino: izzurri si sono aggiudicati gli ultimi due scontri diretti nel torneo e sono arrivati a quota tre solo tra il 1995 e il 2001. Contemporaneamente il Sassuolo riceve lo Spezia: i neroverdi hanno vinto tutti i cinque incontri con gli aquilotti traA, B e Coppa Italia segnando 12 gol e subendone tre. Alle 18,00 big match Juventus-Roma: nei 173 precedenti tra le due squadre in campionato i bianconeri hanno ottenuto ...

Eurosport_IT : 14 rigori ricevuti in 20 giornate di Serie A, un penalty ogni 128 minuti...?? In Europa nessuno ha i numeri del Mi… - Eurosport_IT : Arriva l'offerta formale di BC Partners per rilevare l'Inter ?? #BCPartners | #Inter - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Quanto hanno fruttato alla Juve le plusvalenze 20/21: Juventus plusvalenze 2020 2021 – Quasi sul… - sportface2016 : #SerieA, le statistiche e le curiosità della ventunesima giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Vaccini Covid, reazioni avverse: 7.337 finora/ Primo rapporto Aifa: 7,6% sono 'gravi'

Il primo di una serie di rapporti che verranno diffusi con cadenza mensile. I dati raccolti ed ...avversa che sono state registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il ...

Matryosh è la nuova botnet che prende di mira dispositivi Android

Matryosh è quindi solamente l'ultima minaccia di una lunga serie che sfrutta ADB, e che tuttavia ha ...alcuni elementi che sembrano riconducibili alle botnet Moobot del 2019 e LeetHozer del 2020 , ...

Fantacalcio, tutti gli ex della 21^ giornata di Serie A 2020/21 Calcio d'Angolo Emily in Paris, Lily Collins commenta le nomination ai Golden Globe 2021

La protagonista di Emily in Paris, Lily Collins, commenta le candidature ai Golden Globe per lo show targato Netflix. Due nomination ai Golden Globe 2021 per Emily in Paris, una delle serie Netflix pi ...

SMI: il tessile-abbigliamento italiano ha perso 17 miliardi nel 2020

In occasione della prima tappa de “I Giovedì di SMI”, Marino Vago ha sottolineato la preoccupazione degli imprenditori del comparto per il calo di fatturato di quasi il 30% registrato nel 2020.

Il primo di unadi rapporti che verranno diffusi con cadenza mensile. I dati raccolti ed ...avversa che sono state registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza tra il 27 dicembree il ...Matryosh è quindi solamente l'ultima minaccia di una lungache sfrutta ADB, e che tuttavia ha ...alcuni elementi che sembrano riconducibili alle botnet Moobot del 2019 e LeetHozer del, ...La protagonista di Emily in Paris, Lily Collins, commenta le candidature ai Golden Globe per lo show targato Netflix. Due nomination ai Golden Globe 2021 per Emily in Paris, una delle serie Netflix pi ...In occasione della prima tappa de “I Giovedì di SMI”, Marino Vago ha sottolineato la preoccupazione degli imprenditori del comparto per il calo di fatturato di quasi il 30% registrato nel 2020.