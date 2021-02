Sci di fondo, Coppa del Mondo Ulricehamn 2021: i convocati azzurri (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono otto i convocati azzurri del dt Marco Selle in vista della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma in Svezia sulla pista di Ulricehamn. Si correrà una sprint in gara individuale in tecnica libera sabato 6 febbraio e una team sprint domenica 7 febbraio. A unirsi a Federico Pellegrino, leader della classifica di specialità, troviamo Francesco De Fabiani, Davide Graz, Maicol Rastelli, Giacomo Gabrielli e Michael Hellweger al maschile e Lucia Scardoni e Greta Laurent al femminile. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono otto idel dt Marco Selle in vista delladeldi sci diin programma in Svezia sulla pista di. Si correrà una sprint in gara individuale in tecnica libera sabato 6 febbraio e una team sprint domenica 7 febbraio. A unirsi a Federico Pellegrino, leader della classifica di specialità, troviamo Francesco De Fabiani, Davide Graz, Maicol Rastelli, Giacomo Gabrielli e Michael Hellweger al maschile e Lucia Scardoni e Greta Laurent al femminile. SportFace.

Maxprimis : @_Ramingo No... Lo sci di fondo è faticoso ma mai come quelli che penso io - _Ramingo : @Maxprimis Provo, sci di fondo. - lama_cla : RT @paolo_gibilisco: Non saranno vostri neanche un paio di sci da fondo. Abituatevi. - sportface2016 : #Sci di fondo, i convocati azzurri per le sprint di #Ulricehamn - gpf70sax : RT @paolo_gibilisco: Non saranno vostri neanche un paio di sci da fondo. Abituatevi. -