Salvini? Mi ha detto che sosterrà Draghi Parla Alberto Michelini

"La bottiglia è nel mare", diceva Giancarlo Giorgetti nel maggio dello scorso anno. Dentro c'era un messaggio di cui tutti conoscevano il contenuto, ma che, per vari motivi, nessuno voleva o poteva accettare. A distanza di otto mesi è stato Sergio Mattarella a raccogliere e a rilanciare quel messaggio, convinto che non ci fossero alternative a un governo di unità nazionale con Draghi Premier. La visione politica di Giorgetti aveva bisogno della spregiudicatezza di Renzi e della capacità di mediazione del Capo dello Stato. La gravità della situazione sanitaria, economica, finanziaria e sociale imponeva, come ha detto Mattarella, "un governo di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica", in grado di risolvere problemi giganteschi che, se non affrontati adeguatamente, rischiano di condizionare il nostro Paese per i prossimi ...

