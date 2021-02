Roma | suicida a 17 anni | il professore lo prendeva in giro

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 4 febbraio 2021) È stata aperta un’inchiesta per il suicidio di un ragazzo di 17, che si sarebbe tolto la vita per le vessazioni e umiliazioni che era costretto a subire dal suo insegnante. I fatti risalgono al luglio del 2019 e sembrerebbero ora essere arrivati a un punto di svolta. Si tratterebbe di istigazione al suicidio. Centrale la testimonianza degli amici e compagni di classe del ragazzino. I giovani hanno infatti raccontato agli inquirenti che il loroera solito denigrare il ragazzo, che soffriva di qualche disturbo dell’apprendimento ed era affiancato da insegnanti di sostegno. Sembrerebbe inoltre che il ragazzino avrebbe più volte paventato ai suo compagni l’ipotesi di volersi togliere la vita, ma lo aveva fatto in modo piuttosto sottile e vago, al punto che nessuno di loro aveva mai davvero capito che fosse davvero intenzionato a ...